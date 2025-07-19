https://ria.ru/20250719/ugroza-2030091558.html

"Настоящая угроза": в США испугались российской разработки

"Настоящая угроза": в США испугались российской разработки - РИА Новости, 19.07.2025

"Настоящая угроза": в США испугались российской разработки

Истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим в Воздушно-космических силах (ВКС) России, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:42:00+03:00

2025-07-19T02:42:00+03:00

2025-07-19T02:42:00+03:00

в мире

россия

нато

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим в Воздушно-космических силах (ВКС) России, пишет американский журнал The National Interest."Су-35С (по классификации НАТО: Flanker-E. — Прим. ред.), созданный легендарным российским конструкторским бюро "Сухой", на сегодняшний день является лучшим боевым самолетом, состоящим на вооружении Воздушно-космических сил России", — говорится в публикации.Издание отмечает, что самолет сочетает в себе характеристики четвертого и пятого поколения истребителей: усовершенствованную аэродинамическую конструкцию с крылом смешанного типа, переднее горизонтальным оперение и двигатели с управляемым вектором тяги."Эти элементы обеспечивают самолету исключительную маневренность, позволяя ему выполнять сложные элементы высшего пилотажа <…>, которые не только демонстрируют маневренность, но и могут стать тактическим преимуществом в воздушных боях с западными самолетами", — поясняет автор.При этом, говорится в материале, самолет имеет передовое техническое оснащение, которое позволяет ему эффективно действовать в различных ситуациях — например, радар с инфракрасной поисково-сопровождающей системой повышает ситуационную осведомленность, не выдавая при этом местоположение. Системы вооружения, в свою очередь, обеспечивают Су-35С гибкость как в ближнем, так и в дальнем бою."Он может поражать морские цели противокорабельными ракетами, что делает его настоящей многоуровневой угрозой", — предупреждает журнал.Ранее National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.

https://ria.ru/20240814/ssha-1966185108.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2030074873.html

https://ria.ru/20250712/eks-analitikdzhonson-2028714718.html

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в мире, россия, нато, воздушно-космические силы россии, су-35с