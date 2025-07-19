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Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине

Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 19.07.2025

Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:07:00+03:00

2025-07-19T12:07:00+03:00

2025-07-19T12:17:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ в субботу."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html

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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)