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Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.07.2025 (обновлено: 12:17 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/udar-2030130752.html
Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине
Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине - РИА Новости, 19.07.2025
Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:07:00+03:00
2025-07-19T12:17:00+03:00
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ в субботу."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029746650.html
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украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о поражении военного аэродрома на Украине

МО РФ: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по военному аэродрому, авиаремонтному предприятию и другим военным объектам на Украине, все объекты поражены, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2025
17 июля, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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