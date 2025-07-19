https://ria.ru/20250719/turtsija-2030203940.html

Турция ждет от сторон конкретики по переговорам по Украине, заявил источник

Турция ждет от сторон конкретики по переговорам по Украине, заявил источник - РИА Новости, 19.07.2025

Турция ждет от сторон конкретики по переговорам по Украине, заявил источник

Турецкая сторона ожидает от сторон конкретики по вероятному третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:55:00+03:00

2025-07-19T21:55:00+03:00

2025-07-19T21:55:00+03:00

в мире

украина

россия

стамбул

владимир зеленский

рустем умеров

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg

АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Турецкая сторона ожидает от сторон конкретики по вероятному третьему раунду переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что "подтверждает" информацию о предложении по переговорам. Сигналы из Киева позволяют надеяться, что дата переговоров появится скоро, указал, в свою очередь, источник РИА Новости в Москве. "Мы ожидаем конкретики от сторон, когда они согласуют время и объявят об этом", - сказал агентству турецкий дипломатический источник. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030196838.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины