https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html

Фидан заявил о готовности сотрудничать с США по Сирии, сообщил источник

Фидан заявил о готовности сотрудничать с США по Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 19.07.2025

Фидан заявил о готовности сотрудничать с США по Сирии, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Анкара готова работать с Вашингтоном для обеспечения будущего... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:55:00+03:00

2025-07-19T08:55:00+03:00

2025-07-19T08:55:00+03:00

в мире

сирия

сша

анкара (провинция)

хакан фидан

марко рубио

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АНКАРА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Анкара готова работать с Вашингтоном для обеспечения будущего Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (19 июля - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы обсуждалась ситуация на юге Сирии", - заявил собеседник агентства. Министр Фидан подчеркнул, что конфликты в Сирии должны закончиться как можно скорее и должно быть восстановлено спокойствие, в этой связи он подчеркнул важность реализации достигнутого между сторонами понимания. "Министр Фидан отметил, что израильская интервенция на сирийских территориях еще больше усугубляет проблему, и сказал, что любая агрессия против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии также вредит региональным мирным усилиям. Министр иностранных дел Фидан подчеркнул, что террористическим организациям не будет позволено воспользоваться ситуацией на юге Сирии. Заявив, что Анкара поддерживает конструктивную роль США в Сирии, министр Фидан сказал, что Турция готова работать с США и другими странами, чтобы навсегда положить конец конфликтам и напряженности, и что возможность построить будущее сирийского народа не должна быть упущена",- добавил собеседник агентства. В ходе встречи также обсуждалась ситуация в Газе и достигнутый этап в переговорах о прекращении огня. Министр Фидан заявил, что Анкара хочет, чтобы постоянное прекращение огня было установлено как можно скорее, и что в регион должна быть доставлена гуманитарная помощь.

https://ria.ru/20250718/turtsiya-2029900448.html

https://ria.ru/20250716/damask-2029531617.html

сирия

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, сша, анкара (провинция), хакан фидан, марко рубио