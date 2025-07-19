Фидан заявил о готовности сотрудничать с США по Сирии, сообщил источник
Фидан заявил Рубио о готовности Турции работать с США по Сирии
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Анкара готова работать с Вашингтоном для обеспечения будущего Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (19 июля - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы обсуждалась ситуация на юге Сирии", - заявил собеседник агентства.
Министр Фидан подчеркнул, что конфликты в Сирии должны закончиться как можно скорее и должно быть восстановлено спокойствие, в этой связи он подчеркнул важность реализации достигнутого между сторонами понимания.
"Министр Фидан отметил, что израильская интервенция на сирийских территориях еще больше усугубляет проблему, и сказал, что любая агрессия против территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии также вредит региональным мирным усилиям. Министр иностранных дел Фидан подчеркнул, что террористическим организациям не будет позволено воспользоваться ситуацией на юге Сирии. Заявив, что Анкара поддерживает конструктивную роль США в Сирии, министр Фидан сказал, что Турция готова работать с США и другими странами, чтобы навсегда положить конец конфликтам и напряженности, и что возможность построить будущее сирийского народа не должна быть упущена",- добавил собеседник агентства.
В ходе встречи также обсуждалась ситуация в Газе и достигнутый этап в переговорах о прекращении огня. Министр Фидан заявил, что Анкара хочет, чтобы постоянное прекращение огня было установлено как можно скорее, и что в регион должна быть доставлена гуманитарная помощь.