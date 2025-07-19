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Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП
Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:43:00+03:00
2025-07-19T14:43:00+03:00
2025-07-19T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (Хорошёвская эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП
На внешней стороне ТТК в Москве столкнулись несколько автомобилей