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Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
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14:43 19.07.2025 (обновлено: 14:52 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ttk-2030147903.html
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП - РИА Новости, 19.07.2025
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП
Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025
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авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (Хорошёвская эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП

На внешней стороне ТТК в Москве столкнулись несколько автомобилей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
"На внешней стороне ТТК (Хорошёвская эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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