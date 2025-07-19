https://ria.ru/20250719/ttk-2030147903.html

Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП

Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП - РИА Новости, 19.07.2025

Движение на внешней стороне ТТК затруднилось из-за ДТП

Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:43:00+03:00

2025-07-19T14:43:00+03:00

2025-07-19T14:52:00+03:00

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне ТТК в Москве затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "На внешней стороне ТТК (Хорошёвская эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250718/putin-2029954549.html

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2025

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авто, москва, происшествия