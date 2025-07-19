https://ria.ru/20250719/tekhnologii-2030185096.html
Минниханов поручил увеличить число общественных точек Wi-Fi в Татарстане
Минниханов поручил увеличить число общественных точек Wi-Fi в Татарстане - РИА Новости, 19.07.2025
Минниханов поручил увеличить число общественных точек Wi-Fi в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть возможность увеличить количество общественных точек Wi-Fi на фоне частого действия в республике в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:02:00+03:00
2025-07-19T19:02:00+03:00
2025-07-19T19:02:00+03:00
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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть возможность увеличить количество общественных точек Wi-Fi на фоне частого действия в республике в последнее время режима беспилотной опасности, сообщает пресс-служба главы региона. "К сожалению, наши враги продолжают попытки террористических атак на гражданские и промышленные объекты городов и районов республики. В связи с этим вводится режим беспилотной опасности, который предусматривает снижение мощности сети мобильного интернета. Реализация данного решения, в свою очередь, вызывает ряд проблем в сфере оказания публичных и коммерческих услуг, где соответствующие сервисы привязаны к мобильному интернету", - цитирует пресс-служба слова Минниханова. Для обеспечения устойчивой связи, по мнению главы Татарстана, необходимо развивать общественные сети Wi-Fi. "С учетом ранее данных поручений Минцифре совместно с компанией "Таттелеком", главами муниципальных районов и городских округов и бизнес-сообществом следует проверить качество сигнала на существующей общественной сети Wi-Fi и обеспечить стабильное соединение даже при повышенной нагрузке", - сказал Минниханов. По его словам, нужно довести до жителей республики информацию о наличии актуальной интерактивной карты, с которой они смогут быстро находить ближайшие зоны с бесплатным интернетом с учетом расположения туристических маршрутов, общественных пространств, объектов гостеприимства. Необходимо проанализировать, где еще следует установить Wi-Fi-точки. Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что ранее были приняты меры, позволяющие кассовым аппаратам и мессенджерам работать даже при замедлении скорости мобильного интернета. Кроме того, в Татарстане есть 1800 общественных точек Wi-Fi, из них 841 - в Казани. "Этого недостаточно, будем увеличивать их количество", - добавил министр.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, рустам минниханов, айрат хайруллин, таттелеком, технологии
Казань, Рустам Минниханов, Айрат Хайруллин, Таттелеком, Технологии
Минниханов поручил увеличить число общественных точек Wi-Fi в Татарстане
Минниханов распорядился увеличить число общественных точек Wi-Fi в Татарстане
КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть возможность увеличить количество общественных точек Wi-Fi на фоне частого действия в республике в последнее время режима беспилотной опасности, сообщает пресс-служба главы региона.
"К сожалению, наши враги продолжают попытки террористических атак на гражданские и промышленные объекты городов и районов республики. В связи с этим вводится режим беспилотной опасности, который предусматривает снижение мощности сети мобильного интернета. Реализация данного решения, в свою очередь, вызывает ряд проблем в сфере оказания публичных и коммерческих услуг, где соответствующие сервисы привязаны к мобильному интернету", - цитирует пресс-служба слова Минниханова.
Для обеспечения устойчивой связи, по мнению главы Татарстана, необходимо развивать общественные сети Wi-Fi.
"С учетом ранее данных поручений Минцифре совместно с компанией "Таттелеком", главами муниципальных районов и городских округов и бизнес-сообществом следует проверить качество сигнала на существующей общественной сети Wi-Fi и обеспечить стабильное соединение даже при повышенной нагрузке", - сказал Минниханов.
По его словам, нужно довести до жителей республики информацию о наличии актуальной интерактивной карты, с которой они смогут быстро находить ближайшие зоны с бесплатным интернетом с учетом расположения туристических маршрутов, общественных пространств, объектов гостеприимства. Необходимо проанализировать, где еще следует установить Wi-Fi-точки.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сообщил, что ранее были приняты меры, позволяющие кассовым аппаратам и мессенджерам работать даже при замедлении скорости мобильного интернета. Кроме того, в Татарстане есть 1800 общественных точек Wi-Fi, из них 841 - в Казани. "Этого недостаточно, будем увеличивать их количество", - добавил министр.