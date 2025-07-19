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Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США - РИА Новости, 19.07.2025
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:06:00+03:00
2025-07-19T20:06:00+03:00
2025-07-19T20:06:00+03:00
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. "Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю", - заявил Алиев. По его словам, американский президент Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе". "Он (Трамп - ред.) делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", — подчеркнул глава Азербайджана.
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в мире, азербайджан, сша, вашингтон (штат), ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Азербайджан, США, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, Дональд Трамп
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
Алиев: Азербайджан видит потенциал для упрочения партнерских отношений с США