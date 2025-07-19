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Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США - РИА Новости, 19.07.2025
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20:06 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ssha-2030192962.html
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США - РИА Новости, 19.07.2025
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США
Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:06:00+03:00
2025-07-19T20:06:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
вашингтон (штат)
ильхам алиев
дональд трамп
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. "Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю", - заявил Алиев. По его словам, американский президент Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе". "Он (Трамп - ред.) делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", — подчеркнул глава Азербайджана.
https://ria.ru/20250714/turtsija-2029112279.html
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в мире, азербайджан, сша, вашингтон (штат), ильхам алиев, дональд трамп
В мире, Азербайджан, США, Вашингтон (штат), Ильхам Алиев, Дональд Трамп
Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений с США

Алиев: Азербайджан видит потенциал для упрочения партнерских отношений с США

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Азербайджанская сторона видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.
"Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю", - заявил Алиев.
По его словам, американский президент Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе".
"Он (Трамп - ред.) делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", — подчеркнул глава Азербайджана.
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В миреАзербайджанСШАВашингтон (штат)Ильхам АлиевДональд Трамп
 
 
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