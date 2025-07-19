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СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
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07:20 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html
СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов
СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет использовать две военные базы в качестве центров временного содержания мигрантов, передает агентство... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:20:00+03:00
2025-07-19T07:20:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет использовать две военные базы в качестве центров временного содержания мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо главы Пентагона Пита Хегсета. "Администрация Трампа будет временно содержать заключенных мигрантов на военных базах в Нью-Джерси и Индиане... Министр обороны Пит Хегсет подписал план, позволяющий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст... и Аттербери", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, отправленное члену палаты представителей Хербу Конауэю. По мнению Хегсета, размещение нелегалов не будет негативно отражаться ни на подготовке военных, ни на их операциях. Ранее телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, сообщил, что полиция официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории Соединенных Штатов нелегально. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html
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в мире, сша, нью-джерси, индиана, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Нью-Джерси, Индиана, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, NBC
СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов

Блумберг: две военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет использовать две военные базы в качестве центров временного содержания мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо главы Пентагона Пита Хегсета.
"Администрация Трампа будет временно содержать заключенных мигрантов на военных базах в Нью-Джерси и Индиане... Министр обороны Пит Хегсет подписал план, позволяющий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст... и Аттербери", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, отправленное члену палаты представителей Хербу Конауэю.
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По мнению Хегсета, размещение нелегалов не будет негативно отражаться ни на подготовке военных, ни на их операциях.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, сообщил, что полиция официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории Соединенных Штатов нелегально.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
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В миреСШАНью-ДжерсиИндианаПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАNBC
 
 
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