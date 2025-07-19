https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html

СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов

СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ: военные базы в США станут центрами временного содержания мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет использовать две военные базы в качестве центров временного содержания мигрантов, передает агентство... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:20:00+03:00

2025-07-19T07:20:00+03:00

2025-07-19T07:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет использовать две военные базы в качестве центров временного содержания мигрантов, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо главы Пентагона Пита Хегсета. "Администрация Трампа будет временно содержать заключенных мигрантов на военных базах в Нью-Джерси и Индиане... Министр обороны Пит Хегсет подписал план, позволяющий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст... и Аттербери", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на письмо, отправленное члену палаты представителей Хербу Конауэю. По мнению Хегсета, размещение нелегалов не будет негативно отражаться ни на подготовке военных, ни на их операциях. Ранее телеканал NBC со ссылкой на министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, сообщил, что полиция официально получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов с целью поиска мигрантов, пребывающих на территории Соединенных Штатов нелегально. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

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в мире, сша, нью-джерси, индиана, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, nbc