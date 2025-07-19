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Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста - РИА Новости, 19.07.2025
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00:03 19.07.2025 (обновлено: 00:07 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/ssha-2030083616.html
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста - РИА Новости, 19.07.2025
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста
Суд в США в пятницу отклонил иск американского президента Дональда Трампа против журналиста Боба Вудворда из-за спора о правообладании на аудиокнигу с набором... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:03:00+03:00
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нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 19 июл - РИА Новости. Суд в США в пятницу отклонил иск американского президента Дональда Трампа против журналиста Боба Вудворда из-за спора о правообладании на аудиокнигу с набором из двадцати его интервью, следует из решения суда в распоряжении РИА Новости. "По указанным выше причинам, ходатайство ответчиков об отклонении жалобы на вторую поправку удовлетворяется", - говорится в решении суда в Нью-Йорке. Трамп ранее подал иск, попросив суд дать ему права на обладание и роялти от публикации аудиокниги Вудворда "The Trump Tapes", основанной на двадцати интервью, ранее данных политиком автору публикации. В публикацию включены фрагменты аудиозаписей Трампа, однако они сопровождаются комментариями Вудворда, что в том числе послужило одной из причин отклонения иска президента США, говорится в решении. Аудиокнига была опубликована американским издательством "Simon and Schuster" в 2022 году.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста

Суд в США отклонил иск Трампа против журналиста Боба Вудворда

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 19 июл - РИА Новости. Суд в США в пятницу отклонил иск американского президента Дональда Трампа против журналиста Боба Вудворда из-за спора о правообладании на аудиокнигу с набором из двадцати его интервью, следует из решения суда в распоряжении РИА Новости.
"По указанным выше причинам, ходатайство ответчиков об отклонении жалобы на вторую поправку удовлетворяется", - говорится в решении суда в Нью-Йорке.
Трамп ранее подал иск, попросив суд дать ему права на обладание и роялти от публикации аудиокниги Вудворда "The Trump Tapes", основанной на двадцати интервью, ранее данных политиком автору публикации. В публикацию включены фрагменты аудиозаписей Трампа, однако они сопровождаются комментариями Вудворда, что в том числе послужило одной из причин отклонения иска президента США, говорится в решении.
Аудиокнига была опубликована американским издательством "Simon and Schuster" в 2022 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
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