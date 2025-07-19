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Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030185474.html
Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ
Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025
Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:08:00+03:00
2025-07-19T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
австралия
андрей белоусов
энтони альбанезе
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1195 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуска ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотниковУкраинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста". "Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста". Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы. ВС РФ обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу PZH 2000 в ДНРБойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили немецкую самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 на константиновском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". По его словам, вражеская самоходка была обнаружена во время досмотра лесополосы, орудие готовилось к заезду в закрытую огневую позицию. Командир ВСУ из Азербайджана говорил, что утилизирует украинцевАзербайджанский наемник, командующий второй ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. По словам Климишевского, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с азербайджанским флагом. Большая часть обещанных Австралией танков Abrams прибыла на УкраинуБолее половины из 49 обещанных Австралией танков M1A1 Abrams прибыли на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлза. Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в 2024 году, по состоянию на апрель 2025 года считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично списывали эту задержку на сопротивление со стороны Соединенных Штатов. Однако в мае премьер Австралии заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Киев отправляет на фронт инвалидов и даже мертвыхКиевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России. Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, связанным с выпуском ракетРоссийские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства. Андрей Белоусов проверил развитие военного городка ЗаполярьяМинистр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области, сообщили в Минобороны России. Андрей Белоусов осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей. Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей. Уточняется, что для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
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Боец "Техник" о том, как завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка
Российский оператор БПЛА на оптоволокне завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка в Новоэкономическом (ДНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник".
2025-07-19T19:08
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PT1M35S
Минобороны РФ: "ВСУ не выдержали натиск крылатой пехоты и не смогли вернуть контроль над городом Каменское"
Украинские подразделения не выдержали натиск крылатой пехоты, противник понес крупные потери и не смог вернуть контроль над городом Каменское, сообщило Минобороны.
2025-07-19T19:08
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PT2M51S
Последствия атаки ВСУ по центру Донецка РСЗО HIMARS
Удар ВСУ пришелся по густонаселенному микрорайону в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой по улице Университетской. Значительно поврежден многоквартирный жилой дом и расположенные в нем магазины. Судя по характерным осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS.
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россия, украина, австралия, андрей белоусов, энтони альбанезе, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Австралия, Андрей Белоусов, Энтони Альбанезе, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1195 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу.
Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуска ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
Кроме того, средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников

Украинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста".
"Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста".
Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о ЕС из-за Украины
Вчера, 16:02

ВС РФ обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу PZH 2000 в ДНР

Бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили немецкую самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 на константиновском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов".
По его словам, вражеская самоходка была обнаружена во время досмотра лесополосы, орудие готовилось к заезду в закрытую огневую позицию.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ сообщили об "адской" ночи на Украине
Вчера, 15:12

Командир ВСУ из Азербайджана говорил, что утилизирует украинцев

Азербайджанский наемник, командующий второй ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
По словам Климишевского, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с азербайджанским флагом.

Большая часть обещанных Австралией танков Abrams прибыла на Украину

Более половины из 49 обещанных Австралией танков M1A1 Abrams прибыли на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлза.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На Западе резко отреагировали на жалобы Украины на Patriot
Вчера, 12:44
Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в 2024 году, по состоянию на апрель 2025 года считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично списывали эту задержку на сопротивление со стороны Соединенных Штатов. Однако в мае премьер Австралии заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Киев отправляет на фронт инвалидов и даже мертвых

Киевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России.
Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Станет проще". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 13:31

Нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, связанным с выпуском ракет

Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

Андрей Белоусов проверил развитие военного городка Заполярья

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области, сообщили в Минобороны России.
Андрей Белоусов осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей.
Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей.
Уточняется, что для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАвстралияАндрей БелоусовЭнтони АльбанезеВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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