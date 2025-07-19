https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030185474.html

Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ

Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025

Спецоперация, 19 июля: ВС России уничтожили за сутки до 1195 солдат ВСУ

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:08:00+03:00

2025-07-19T19:08:00+03:00

2025-07-19T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1195 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Отмечается, что ВС РФ также нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуска ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотниковУкраинские военные применяют самодельные химические вещества для сбросов с БПЛА против российских военных, сообщил РИА Новости боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Лакоста". "Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ", - сказал "Лакоста". Он отметил, что ВСУ, помимо прочего, используют самодельные химические вещества замаскированные под различные бытовые предметы. ВС РФ обнаружили и уничтожили немецкую гаубицу PZH 2000 в ДНРБойцы Вооруженных сил РФ обнаружили и уничтожили немецкую самоходную бронированную гаубицу PzH 2000 на константиновском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Ростов". По его словам, вражеская самоходка была обнаружена во время досмотра лесополосы, орудие готовилось к заезду в закрытую огневую позицию. Командир ВСУ из Азербайджана говорил, что утилизирует украинцевАзербайджанский наемник, командующий второй ротой 225-й бригады ВСУ, говорил, что утилизирует украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. По словам Климишевского, азербайджанец разговаривал на русском языке и носил нашивку с азербайджанским флагом. Большая часть обещанных Австралией танков Abrams прибыла на УкраинуБолее половины из 49 обещанных Австралией танков M1A1 Abrams прибыли на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлза. Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине в 2024 году, по состоянию на апрель 2025 года считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители министерства обороны Австралии частично списывали эту задержку на сопротивление со стороны Соединенных Штатов. Однако в мае премьер Австралии заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже направлены на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Киев отправляет на фронт инвалидов и даже мертвыхКиевский режим даже не смотрит на людей, на передовую привозят автобусами инвалидов и даже мёртвых, рассказал украинский военнопленный на видео, обнародованном Минобороны России. Он отмечает, что перед отправкой не смотрят на возраст и состояние здоровья. Отправляют молодых людей от 18 лет и тех, кому 60, добавил украинский военнопленный. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, связанным с выпуском ракетРоссийские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим компоненты ракет и ударных беспилотников, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства. Андрей Белоусов проверил развитие военного городка ЗаполярьяМинистр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области, сообщили в Минобороны России. Андрей Белоусов осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей. Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей. Уточняется, что для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030159318.html

https://ria.ru/20250719/guardian-2030152497.html

https://ria.ru/20250719/patriot-2030135932.html

https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Боец "Техник" о том, как завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка Российский оператор БПЛА на оптоволокне завел ударный дрон прямо в открытый люк украинского танка в Новоэкономическом (ДНР), рассказал РИА Новости оператор беспилотника 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Техник". 2025-07-19T19:08 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, австралия, андрей белоусов, энтони альбанезе, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины