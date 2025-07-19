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Биография Веры Сотниковой

Биография Веры Сотниковой - РИА Новости, 19.07.2025

Биография Веры Сотниковой

Актриса и телеведущая Вера Михайловна Сотникова родилась 19 июля 1960 года в городе Сталинграде (ныне – Волгоград). РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:56:00+03:00

2025-07-19T00:56:00+03:00

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справки

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вера сотникова (актриса)

биографии

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Актриса и телеведущая Вера Михайловна Сотникова родилась 19 июля 1960 года в городе Сталинграде (ныне – Волгоград).В 1982 году окончила Школу-студию МХАТ (мастерская Олега Ефремова).В 1984-1987 годах – актриса Театра на Малой Бронной.С 1987 года была актрисой театра "Школа драматического искусства" под руководством Анатолия Васильева.В 1991-1993 годах Сотникова играла в Московском театре им. Моссовета.В 1995-2004 годы была актрисой МХАТа им. Чехова. На сцене театра была занята в спектаклях "Три сестры" (1997), "Гофман" (Юлия), "Дядя Ваня" (Елена Андреевна) и "Антигона" (Исмена).В Театре Луны играла в постановке "Путешествие дилетантов" (Тучкова).Сотрудничала с творческой группой Романа Виктюка, где выходила на сцену в постановке "Непостижимая женщина, живущая внутри нас" (2006) по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина. Актриса также много играла в антрепризных спектаклях, в их числе – "Адам и Ева" (Ева), "Чапаев и пустота" (Анка), "Мастер и Маргарита" (Маргарита), "Семейная идиллия" (Вика), "Сергей и Айседора" (Айседора Дункан), "Пять вечеров" и др.В 2010 году Сотникова удостоилась спецприза "Золотой журавль" за работу в спектакле "Адам и Ева" на фестивале "Амурская осень".В кино Вера Сотникова дебютировала в 1983 году. Первой работой молодой актрисы стала роль Ольги в социальной драме Игоря Вознесенского "Признать виновным".Затем снималась в картинах "Мертвые души" (1984), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Государственная граница" (1986-1987). Прорывом для актрисы стал 1989 год. Она сыграла заметную роль в драме "Гу-га" режиссера Виллена Новака, повествующей о событиях Великой Отечественной войны.В 1990 году на экраны вышло сразу несколько картин, где актриса исполнила главные роли – историческая драма "Десять лет без права переписки" Владимира Наумова, криминальный фильм Вадима Дербенева "Охота на сутенера" и любовная драма Василия Панина "Захочу – полюблю".Большой успех Вере Сотниковой принесла российско-греческая картина "Байрон" (1992). За роль Августы Сотникова была удостоена приза "За лучшую женскую роль второго плана" на кинофестивале в Салониках (Греция, 1992). В 1993 году заметной стала главная роль актрисы в мелодраме "Завтрак с видом на Эльбрус" Николая Малецкого.В 1990-е годы именно исторические роли стали наиболее заметными работами актрисы в кино: Екатерина Долгорукая в драме "Роман императора" (1993), Анриетта в телесериале "Королева Марго" (1996).В 2000-е годы актриса также снималась в сериалах "Пятый угол" (2001), "Любительница частного сыска Даша Васильева" (2003) и др. В картине Ивана Соловова "Слова и музыка" (2004) – римейке знаменитого одноименного фильма французского режиссера Эли Шураки – актриса сыграла главную героиню – Марго в паре с актером Маратом Башаровым. В 2013 году снялась в многосерийном фильме Александра Павловского "Людмила", в котором сыграла известную певицу Людмилу Зыкину.В числе киноработ последних лет – "Я больше не боюсь" (2014), "Верю не верю" (2015), "Новая жизнь Маши Соленовой"(2020), "Восьмой участок" (2022).Всего фильмография актрисы включает свыше 50 картин.В качестве режиссера Вера Сотникова сняла пять музыкальных клипов для певца Владимира Кузьмина.Также Сотникова создала сценарий телеспектакля "Собачий вальс", антрепризы "Адам и Ева".В последние годы артистка часто появляется как ведущая на различных проектах канала ТНТ. Наиболее известной стала ее деятельность в проекте "Клуб бывших жен" и в российской версии мистического шоу "Битва экстрасенсов".Вера Сотникова является попечителем благотворительного фонда "Адели".Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России.Отмечена благодарностью президента России (2010).Актриса была замужем. В браке родился сын Ян.Состояла в гражданском браке с певцом и рок-музыкантом Владимиром Кузьминым.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, вера сотникова (актриса), биографии