https://ria.ru/20250719/soldat-2030142844.html

Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ

Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025

Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ

Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:01:00+03:00

2025-07-19T14:01:00+03:00

2025-07-19T14:01:00+03:00

в мире

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от "дружеского огня" - украинские командиры часто бьют по своим - или в очередной бессмысленной "операции" - как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, солдат ВСУ поступил грамотно: выбрался без оружия на открытое место, показал оператору беспилотника жестами и даже написал, что сдается. "Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Он будет жить и вернется домой к близким, когда всё закончится", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины