Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ
Сальдо: раненый солдат ВСУ сдался в плен на Херсонском направлении
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от "дружеского огня" - украинские командиры часто бьют по своим - или в очередной бессмысленной "операции" - как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, солдат ВСУ поступил грамотно: выбрался без оружия на открытое место, показал оператору беспилотника жестами и даже написал, что сдается.
"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Он будет жить и вернется домой к близким, когда всё закончится", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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