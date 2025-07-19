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Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025
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14:01 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/soldat-2030142844.html
Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ
Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ - РИА Новости, 19.07.2025
Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ
Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:01:00+03:00
2025-07-19T14:01:00+03:00
в мире
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от "дружеского огня" - украинские командиры часто бьют по своим - или в очередной бессмысленной "операции" - как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, солдат ВСУ поступил грамотно: выбрался без оружия на открытое место, показал оператору беспилотника жестами и даже написал, что сдается. "Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Он будет жить и вернется домой к близким, когда всё закончится", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о сдаче в плен раненого солдата ВСУ

Сальдо: раненый солдат ВСУ сдался в плен на Херсонском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался в плен в районе железнодорожного моста на херсонском направлении, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В районе железнодорожного моста раненый солдат ВСУ сложил оружие и сдался нашим бойцам. Этот парень мог бы погибнуть от потери крови, от "дружеского огня" - украинские командиры часто бьют по своим - или в очередной бессмысленной "операции" - как сотни его сослуживцев. Однако он сделал единственный верный выбор", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, солдат ВСУ поступил грамотно: выбрался без оружия на открытое место, показал оператору беспилотника жестами и даже написал, что сдается.
"Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Он будет жить и вернется домой к близким, когда всё закончится", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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