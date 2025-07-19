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Московский школьник победил на Международной математической олимпиаде

Московский школьник победил на Международной математической олимпиаде - РИА Новости, 19.07.2025

Московский школьник победил на Международной математической олимпиаде

Ученик московской школы Дмитрий Гришко завоевал золотую медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:58:00+03:00

2025-07-19T00:58:00+03:00

2025-07-19T10:28:00+03:00

австралия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ученик московской школы Дмитрий Гришко завоевал золотую медаль на 66-й Международной математической олимпиаде в Австралии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "В Австралии завершилась 66-я Международная математическая олимпиада. Столичный школьник Дмитрий Гришко завоевал золотую медаль… Международная математическая олимпиада - старейшая международная предметная олимпиада, которая проводится с 1959-го. В ней принимает участие более 100 стран. Столицу представил Дмитрий Гришко, который окончил 10 класс школы №57", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в этом олимпиадном сезоне Гришко стал победителем заключительных этапов Всероссийской олимпиады по математике и информатике. А в прошлом году ученик получил дипломы призера по математике, информатике и физике. "В этом году в состав сборной России вошли шесть участников из разных регионов. Их отобрали по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и учебно-тренировочных сборов. Перед состязанием члены команды прошли интенсивную подготовку. Международная математическая олимпиада включает два тура, в каждый из которых входит по три задачи. Они охватывают разные области школьной математики: алгебру, геометрию, теорию чисел и комбинаторику", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20241201/olimpiada-1986724779.html

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