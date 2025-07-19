https://ria.ru/20250719/sever-2030130656.html

Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025

Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:05:00+03:00

2025-07-19T12:05:00+03:00

2025-07-19T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Уточняется, что ВСУ "потеряли до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины