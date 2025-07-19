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Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
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12:05 19.07.2025 (обновлено: 17:13 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sever-2030130656.html
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:05:00+03:00
2025-07-19T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.Уточняется, что ВСУ "потеряли до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что ВСУ "потеряли до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов".
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22 июня 2022, 17:18
 
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