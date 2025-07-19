Депутат Госдумы назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС
Депутат Нестеренко назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал безрассудством принятый 18-й пакет санкций ЕС против России.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
"Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", - сказал Нестеренко.
При этом депутат подчеркнул, что именно благодаря санкциям, экономика России смогла перестроиться.
"Бизнес адаптировался к ограничениям. Евросоюз так и не смог нанести санкциями непоправимый урон нашей экономике. С другой стороны, продолжая санкционную политику и предпочитая ультиматумы конструктивному сотрудничеству, в ЕС демонстрируют приверженность курсу на эскалацию боевых действий на Украине, а не мирному урегулированию", - сказал депутат.