https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030103700.html

Депутат Госдумы назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС

Депутат Госдумы назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 19.07.2025

Депутат Госдумы назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал безрассудством принятый 18-й пакет санкций ЕС против России. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:47:00+03:00

2025-07-19T07:47:00+03:00

2025-07-19T07:47:00+03:00

россия

братислава

будапешт

кайя каллас

евросоюз

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал безрассудством принятый 18-й пакет санкций ЕС против России. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. "Евросоюз продолжает плодить безрассудные решения, за которые со временем обязательно пожалеет, так как санкционная политика, прежде всего, наносит удар по благосостоянию населения их же стран", - сказал Нестеренко. При этом депутат подчеркнул, что именно благодаря санкциям, экономика России смогла перестроиться. "Бизнес адаптировался к ограничениям. Евросоюз так и не смог нанести санкциями непоправимый урон нашей экономике. С другой стороны, продолжая санкционную политику и предпочитая ультиматумы конструктивному сотрудничеству, в ЕС демонстрируют приверженность курсу на эскалацию боевых действий на Украине, а не мирному урегулированию", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250718/rossiya-2030078600.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029929331.html

россия

братислава

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, братислава, будапешт, кайя каллас, евросоюз, госдума рф