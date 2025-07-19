Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Решение должно вступить в силу с момента публикации", — говорится в тексте.
Накануне Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России. Они затрагивают 14 человек, среди которых кинорежиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.
Под ограничения также попала 41 организация:
- Ульяновский станкостроительный завод;
- Алексинский опытный механический завод;
- Государственный Рязанский приборный завод;
- АО "Полимер";
- ООО "Инроел";
- "Крафттек";
- "Аэроскан" и другие.
Среди этих юридических лиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Новые санкции ЕС:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;
По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
- запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.