https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096636.html

Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 19.07.2025

Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:52:00+03:00

2025-07-19T04:52:00+03:00

2025-07-19T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС."Решение должно вступить в силу с момента публикации", — говорится в тексте.Накануне Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России. Они затрагивают 14 человек, среди которых кинорежиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.Под ограничения также попала 41 организация:Среди этих юридических лиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.Новые санкции ЕС:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.

https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html

https://ria.ru/20250718/evrosojuz-2030071211.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030019118.html

https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

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