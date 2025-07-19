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Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 19.07.2025
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04:52 19.07.2025 (обновлено: 11:07 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096636.html
Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу - РИА Новости, 19.07.2025
Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:52:00+03:00
2025-07-19T11:07:00+03:00
в мире
россия
канада
норвегия
дмитрий песков
евросоюз
совет евросоюза
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС."Решение должно вступить в силу с момента публикации", — говорится в тексте.Накануне Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России. Они затрагивают 14 человек, среди которых кинорежиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.Под ограничения также попала 41 организация:Среди этих юридических лиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.Новые санкции ЕС:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.
https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html
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в мире, россия, канада, норвегия, дмитрий песков, евросоюз, совет евросоюза, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии, карен шахназаров, крымский федеральный университет, северный поток, оаэ
В мире, Россия, Канада, Норвегия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Совет Евросоюза, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России, Карен Шахназаров, Крымский федеральный университет, Северный поток, ОАЭ

Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Решение должно вступить в силу с момента публикации", — говорится в тексте.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
18 июля, 23:00
Накануне Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России. Они затрагивают 14 человек, среди которых кинорежиссер Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, экс-глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и другие.
Под ограничения также попала 41 организация:
  • Ульяновский станкостроительный завод;
  • Алексинский опытный механический завод;
  • Государственный Рязанский приборный завод;
  • АО "Полимер";
  • ООО "Инроел";
  • "Крафттек";
  • "Аэроскан" и другие.
Среди этих юридических лиц 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В постпредстве России прокомментировали санкции против "Северных потоков"
18 июля, 21:52

Новые санкции ЕС:

  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;

По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.

  • запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Под санкции ЕС попали несколько языковых редакций RT, сообщила Симоньян
18 июля, 17:16
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние ограничения незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКанадаНорвегияДмитрий ПесковЕвросоюзСовет ЕвросоюзаРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении РоссииКарен ШахназаровКрымский федеральный университетСеверный потокОАЭ
 
 
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