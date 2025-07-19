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ЕС ввел санкции против 22 российских банков - РИА Новости, 19.07.2025
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04:50 19.07.2025 (обновлено: 05:35 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096546.html
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
ЕС ввел санкции против 22 российских банков - РИА Новости, 19.07.2025
ЕС ввел санкции против 22 российских банков
Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:50:00+03:00
2025-07-19T05:35:00+03:00
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, москва, владимир путин
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Москва, Владимир Путин
ЕС ввел санкции против 22 российских банков

ЕС ввел санкции против Т-Банка, Яндекс Банка и еще 20 российских банков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.
Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.
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