https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096546.html

ЕС ввел санкции против 22 российских банков

ЕС ввел санкции против 22 российских банков - РИА Новости, 19.07.2025

ЕС ввел санкции против 22 российских банков

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:50:00+03:00

2025-07-19T04:50:00+03:00

2025-07-19T05:35:00+03:00

евросоюз

санкции в отношении россии

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Яндекс Банка и Озон Банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Кроме того, под санкции попали Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.Помимо банков, под санкции попали заводы, в том числе Ульяновский станкостроительный завод, Алексинский опытный механический завод и Государственный Рязанский приборный завод, а также ряд компаний, в частности, акционерное общество "Полимер" и ООО "Инроел", "Крафттек" и "Аэроскан". Всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.

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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, москва, владимир путин