https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030094723.html
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:28:00+03:00
2025-07-19T04:28:00+03:00
2025-07-19T04:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо."Решение должно вступить в силу с момента публикации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html
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Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Владимир Путин, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России