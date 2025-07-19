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Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025
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04:28 19.07.2025 (обновлено: 04:44 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030094723.html
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России
Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:28:00+03:00
2025-07-19T04:44:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
москва
владимир путин
совет евросоюза
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо."Решение должно вступить в силу с момента публикации", - говорится в документе.
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Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Владимир Путин, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России

Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
"Решение должно вступить в силу с момента публикации", - говорится в документе.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил контрмеру европейским санкциям
18 июля, 23:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреМоскваВладимир ПутинСовет ЕвросоюзаСанкции в отношении России
 
 
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