https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030094723.html

Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России

Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 19.07.2025

Вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T04:28:00+03:00

2025-07-19T04:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Совет Евросоюза в пятницу одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо."Решение должно вступить в силу с момента публикации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250718/rossija-2030077001.html

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