https://ria.ru/20250719/samolet-2030211208.html

В Шереметьево сняли ограничения для воздушных судов

В Шереметьево сняли ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 19.07.2025

В Шереметьево сняли ограничения для воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T23:31:00+03:00

2025-07-19T23:31:00+03:00

2025-07-19T23:37:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002149160_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6d2e66bbd8a6117c4b5a6c3fd2ad27b.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились в 22.35 мск."Шереметьево"... Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250717/aeroport-2029720444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)