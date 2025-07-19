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Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР - РИА Новости, 19.07.2025
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР
Правительство РФ назначило заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова председателем Совета Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), следует из... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:20:00+03:00
2025-07-19T17:20:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ назначило заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова председателем Совета Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича председателем совета Российско-Кыргызского фонда развития, освободив от этих обязанностей Максимова Тимура Игоревича", - говорится в документе. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР
Замглавы Минфина Чебесков возглавил Совет Российско-Кыргызского фонда развития