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Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР - РИА Новости, 19.07.2025
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17:20 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030170681.html
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР - РИА Новости, 19.07.2025
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР
Правительство РФ назначило заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова председателем Совета Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), следует из... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:20:00+03:00
2025-07-19T17:20:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ назначило заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова председателем Совета Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича председателем совета Российско-Кыргызского фонда развития, освободив от этих обязанностей Максимова Тимура Игоревича", - говорится в документе. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство назначило замглавы Минфина Чебескова председателем РКФР

Замглавы Минфина Чебесков возглавил Совет Российско-Кыргызского фонда развития

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИван Чебесков
Иван Чебесков - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Иван Чебесков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ назначило заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова председателем Совета Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), следует из распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить заместителя министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича председателем совета Российско-Кыргызского фонда развития, освободив от этих обязанностей Максимова Тимура Игоревича", - говорится в документе.
Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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