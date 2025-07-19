https://ria.ru/20250719/rossiya-2030098398.html

"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией

"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.07.2025

"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией

США никогда не смогут выдержать войну ни с Россией, ни с Китаем, такое мнение высказал в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T05:32:00+03:00

2025-07-19T05:32:00+03:00

2025-07-19T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США никогда не смогут выдержать войну ни с Россией, ни с Китаем, такое мнение высказал в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер.Так он прокомментировал недавнее заявление нового главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексиса Гринкевича о том, что война альянса с Россией и Китаем может начаться через два года."Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027-м, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно", — написал Шрайвер.По мнению эксперта, единственный способ для Вашингтона избежать катастрофы — наладить отношения с Москвой и Пекином."Других разумных вариантов нет", — заключил Шрайвер.Накануне Гринкевич заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250714/svr-2028993901.html

https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html

https://ria.ru/20250715/nato-2029243881.html

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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, нато