Рейтинг@Mail.ru
"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 19.07.2025 (обновлено: 16:50 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030098398.html
"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией
"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.07.2025
"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией
США никогда не смогут выдержать войну ни с Россией, ни с Китаем, такое мнение высказал в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T05:32:00+03:00
2025-07-19T16:50:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США никогда не смогут выдержать войну ни с Россией, ни с Китаем, такое мнение высказал в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер.Так он прокомментировал недавнее заявление нового главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексиса Гринкевича о том, что война альянса с Россией и Китаем может начаться через два года."Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027-м, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно", — написал Шрайвер.По мнению эксперта, единственный способ для Вашингтона избежать катастрофы — наладить отношения с Москвой и Пекином."Других разумных вариантов нет", — заключил Шрайвер.Накануне Гринкевич заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250714/svr-2028993901.html
https://ria.ru/20250715/vostok-2029264186.html
https://ria.ru/20250715/nato-2029243881.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, владимир путин, нато
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, НАТО
"Других вариантов нет": в США отреагировали на заявление о войне с Россией

Аналитик Шрайвер: США никогда не смогут выдержать войну против России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США никогда не смогут выдержать войну ни с Россией, ни с Китаем, такое мнение высказал в соцсети Х американский аналитик Уилл Шрайвер.
Так он прокомментировал недавнее заявление нового главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Алексиса Гринкевича о том, что война альянса с Россией и Китаем может начаться через два года.
Молдавский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в конфликте с Россией
14 июля, 12:43
"Это просто абсурд. США не смогли бы — ни сейчас, ни в 2027-м, ни в 2037 году — вести масштабную войну против России или Китая, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно", — написал Шрайвер.
По мнению эксперта, единственный способ для Вашингтона избежать катастрофы — наладить отношения с Москвой и Пекином.
«
"Других разумных вариантов нет", — заключил Шрайвер.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
НАТО при расширении на восток споткнулась об Украину, заявил Лавров
15 июля, 15:42
Накануне Гринкевич заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
NYT поделилась деталями о новых поставках Украине через НАТО
15 июля, 14:29
 
В миреРоссияКитайСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала