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Источник рассказал о готовности России к новому раунду переговоров - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/rossija-2030202932.html
Источник рассказал о готовности России к новому раунду переговоров
Источник рассказал о готовности России к новому раунду переговоров - РИА Новости, 19.07.2025
Источник рассказал о готовности России к новому раунду переговоров
Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, сказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:38:00+03:00
2025-07-19T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
рустем умеров
мария захарова
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, сказал РИА Новости источник в Москве, комментируя сообщения о предложении украинских властей провести новый раунд переговоров с РФ. "Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится",- сказал источник. Ранее Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Мария Захарова, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Источник рассказал о готовности России к новому раунду переговоров

Россия давно готова к новому раунду переговоров с Киевом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, сказал РИА Новости источник в Москве, комментируя сообщения о предложении украинских властей провести новый раунд переговоров с РФ.
"Мы давно готовы, а сигналы из Киева позволяют надеяться, что конкретная дата скоро появится",- сказал источник.
Ранее Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Зеленский заявил о предложении России провести новые переговоры
Вчера, 20:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровМария ЗахароваСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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