https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030208486.html

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025

Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:50:00+03:00

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жуковский

артем кореняко

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов."Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html

жуковский

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жуковский, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия