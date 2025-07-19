https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030208486.html
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:50:00+03:00
2025-07-19T22:50:00+03:00
2025-07-19T22:58:00+03:00
жуковский
артем кореняко
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов."Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
жуковский
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жуковский, артем кореняко, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Артем Кореняко, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения