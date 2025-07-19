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В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
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21:40 19.07.2025 (обновлено: 21:52 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030203115.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025
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шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация."Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, утоняется в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Шереметьево ввели временные ограничения

Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, утоняется в сообщении.
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