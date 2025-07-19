https://ria.ru/20250719/rosaviatsiya-2030203115.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:40:00+03:00
2025-07-19T21:40:00+03:00
2025-07-19T21:52:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_262a26978525464bd9c9ea9956a10ea7.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация."Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, утоняется в сообщении.
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025428919_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b3b05e339dfc9991d6488956cbc60f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Шереметьево ввели временные ограничения
Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения