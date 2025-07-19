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Рада может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны - РИА Новости, 19.07.2025
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14:21 19.07.2025 (обновлено: 14:42 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/rada-2030144779.html
Рада может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны
Рада может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны - РИА Новости, 19.07.2025
Рада может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны
Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:21:00+03:00
2025-07-19T14:42:00+03:00
в мире
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руслан стефанчук
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джейк салливан
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке. "Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации", - сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости Live". Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250719/mobilizatsiya-2030130050.html
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в мире, украина, сша, киев, руслан стефанчук, владимир зеленский, джейк салливан, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Верховная Рада Украины
Рада может смягчить ограничения на выезд мужчин из страны

Спикер Рады Стефанчук: возможно смягчение правил выезда за границу для мужчин

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Парламент Украины рассматривает возможность смягчения правил выезда за границу для молодых парней в возрасте 18-24 лет, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, вопрос возможного смягчения ограничений на выезд мужчин 18-24 лет за границу рассматривается в том числе на уровне комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке.
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"Депутаты должны выработать соответствующий механизм... Какой механизм будет найден - я буду ждать ответа от комитета, потому что они работают. Отдельные члены комитета работают над этими инициативами относительно либерализации", - сказал Стефанчук в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости Live".
Украинский юрист Юрий Танасийчук 13 июля сообщал, что автоматическая система постановки мужчин на воинский учет заработала на Украине, теперь всех молодых парней 17-25 лет без исключения заносят в базы военкоматов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, по которому мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям в Киеве предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу на Украине 18 мая 2024 года, предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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