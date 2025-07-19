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Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки

Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки - РИА Новости, 19.07.2025

Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки

Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:30:00+03:00

2025-07-19T07:30:00+03:00

2025-07-19T07:30:00+03:00

россия

магнитогорск

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", сообщил РИА Новости, что у него есть еще одно предложение, касающееся льготной ипотеки для молодых металлургов. Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Ведь некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия", - сказал собеседник агентства. Плеханов уточнил, что он сам – из потомственной семьи металлурга, закончил МГТУ, а сейчас заканчивает магистратуру.

https://ria.ru/20250520/slutskiy-2018070524.html

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россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат