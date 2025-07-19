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Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки
Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки - РИА Новости, 19.07.2025
Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки
Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:30:00+03:00
2025-07-19T07:30:00+03:00
2025-07-19T07:30:00+03:00
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владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июл – РИА Новости. Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, которого президент РФ Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменения программы "Молодая семья", сообщил РИА Новости, что у него есть еще одно предложение, касающееся льготной ипотеки для молодых металлургов. Путин побывал с рабочей поездкой в Магнитогорске 16 июля. В ходе общения главы государства с работниками ММК один из сотрудников – Плеханов - рассказал, что недавно женился, но они с женой откладывают рождение детей, потому что не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. Он спросил у Путина, возможно ли изменить льготную программу "Молодая семья" и выдавать ее молодым семьям авансом. Путин назвал работника предприятия "хитрюгой", 24-летний сотрудник добавил, что обязательным условием такого предложения должны быть планы семьи завести детей в ближайшие 2-4 года. "Ведь некоторые молодые люди не могут вообще иметь детей по здоровью, а им тоже надо как-то купить квартиру. Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия", - сказал собеседник агентства. Плеханов уточнил, что он сам – из потомственной семьи металлурга, закончил МГТУ, а сейчас заканчивает магистратуру.
https://ria.ru/20250520/slutskiy-2018070524.html
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россия, магнитогорск, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Россия, Магнитогорск, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил проект ипотеки
Работник ММК Плеханов предложил ввести льготную ипотеку для молодых металлургов