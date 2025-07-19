https://ria.ru/20250719/pvo-2030136469.html

Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА

Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025

Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:53:00+03:00

2025-07-19T12:53:00+03:00

2025-07-19T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250719/chasovyar-1981337707.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)