https://ria.ru/20250719/pvo-2030136469.html
Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА
Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА
Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:53:00+03:00
2025-07-19T12:53:00+03:00
2025-07-19T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила шесть авиационных бомб и 349 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250719/chasovyar-1981337707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c565537b8b3877a56c37f55e0ee1899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских бомб и 349 БПЛА
МО РФ: ПВО за сутки уничтожила 6 украинских бомб и 349 беспилотников