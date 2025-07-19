https://ria.ru/20250719/pravitelstvo-2030140215.html

Правительство обсудило выделение средств на строительство гидроузла

Правительство обсудило выделение средств на строительство гидроузла - РИА Новости, 19.07.2025

Правительство обсудило выделение средств на строительство гидроузла

Правительство РФ обсудило выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:28:00+03:00

2025-07-19T13:28:00+03:00

2025-07-19T13:28:00+03:00

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виталий савельев

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсудило выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщается на сайте кабмина. "О выделении Минтрансу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в целях осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации "Строительство Багаевского гидроузла на реке Дон. Объекты 2-го этапа (основного периода)"... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Савельеву необходимо оперативно доложить о ходе реализации проекта строительства Багаевского гидроузла. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 35,9 миллиарда рублей. Первый, подготовительный этап создания гидроузла был завершен в 2021 году. Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в середине мая говорил, что строительная готовность Багаевского гидроузла превышает 90%. По его словам, ввод гидроузла в строй в перспективе позволит увеличить объем перевозок по Дону более чем втрое.

https://ria.ru/20250718/aes-2029832860.html

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экономика, россия, дон, ростовская область, виталий савельев, валентин иванов