https://ria.ru/20250719/pozhar-2030209080.html

На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность

На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.07.2025

На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность

Спасатели ликвидируют пожар на склоне горы Машук в Пятигорске на предварительной площади 1000 метров по фронту, сообщает главное управление МЧС Ставропольского... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:57:00+03:00

2025-07-19T22:57:00+03:00

2025-07-19T22:57:00+03:00

происшествия

пятигорск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на склоне горы Машук в Пятигорске на предварительной площади 1000 метров по фронту, сообщает главное управление МЧС Ставропольского края. "Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту", – говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечен 21 человек и шесть единиц техники. Глава города Дмитрий Ворошилов ранее сообщал о возгорании на Машуке.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967194649.html

пятигорск

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)