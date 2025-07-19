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На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.07.2025
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22:57 19.07.2025
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На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность
На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность - РИА Новости, 19.07.2025
На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность
Спасатели ликвидируют пожар на склоне горы Машук в Пятигорске на предварительной площади 1000 метров по фронту, сообщает главное управление МЧС Ставропольского... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:57:00+03:00
2025-07-19T22:57:00+03:00
происшествия
пятигорск
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на склоне горы Машук в Пятигорске на предварительной площади 1000 метров по фронту, сообщает главное управление МЧС Ставропольского края. "Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту", – говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечен 21 человек и шесть единиц техники. Глава города Дмитрий Ворошилов ранее сообщал о возгорании на Машуке.
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пятигорск
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происшествия, пятигорск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На склоне горы Машук в Пятигорске загорелась сухая растительность

Спасатели тушат пожар на склоне горы Машук в Пятигорске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тушение природного пожара. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 июл – РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на склоне горы Машук в Пятигорске на предварительной площади 1000 метров по фронту, сообщает главное управление МЧС Ставропольского края.
«
"Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечен 21 человек и шесть единиц техники.
Глава города Дмитрий Ворошилов ранее сообщал о возгорании на Машуке.
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Пятигорске загорелась сухая растительность
19 августа 2024, 21:52
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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