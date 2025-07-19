https://ria.ru/20250719/pozhar-2030148833.html

На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах

На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах - РИА Новости, 19.07.2025

На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:47:00+03:00

2025-07-19T14:47:00+03:00

2025-07-19T14:47:00+03:00

происшествия

сакский район

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Сакском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухостой на 40 гектарах. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура", - говорится в сообщении. По данным спасателей, из-за сильного задымления ограничено движение на участке автодороги. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968248389.html

сакский район

республика крым

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сакский район, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)