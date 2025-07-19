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На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах
На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах - РИА Новости, 19.07.2025
На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах
Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:47:00+03:00
2025-07-19T14:47:00+03:00
2025-07-19T14:47:00+03:00
происшествия
сакский район
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе в западной части Крыма, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Сакском районе, вдоль автодороги Евпатория - Симферополь, горит сухостой на 40 гектарах. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура", - говорится в сообщении. По данным спасателей, из-за сильного задымления ограничено движение на участке автодороги. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.
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сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сакский район, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сакский район, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Крыма загорелся сухостой на 40 гектарах
В Сакском районе Крыма вспыхнул крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах