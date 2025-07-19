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Израиль и Сирия согласились на прекращение огня, заявил посол США в Турции

Израиль и Сирия согласились на прекращение огня, заявил посол США в Турции - РИА Новости, 19.07.2025

Израиль и Сирия согласились на прекращение огня, заявил посол США в Турции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня, заявил американский посол в Турции и... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:41:00+03:00

2025-07-19T02:41:00+03:00

2025-07-19T02:41:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня, заявил американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и её соседями", - написал он в соцсети X. Ранее источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Анкара готова работать с Вашингтоном для обеспечения будущего Сирии. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250718/putin-2030042632.html

https://ria.ru/20250718/voyska-2029959186.html

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в мире, сирия, израиль, турция, биньямин нетаньяху, ахмед аш-шараа, марко рубио