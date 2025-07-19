https://ria.ru/20250719/pogoda-2030113552.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 19.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременные дожди, ливни и грозы в вечернее время, температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:37:00+03:00

2025-07-19T09:37:00+03:00

2025-07-19T09:37:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

общество

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, ливни и грозы в вечернее время, температура воздуха до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами преимущественно на юге и западе московской области пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. В столицу дожди с грозами придут ближе к вечеру. Поэтому пока по-прежнему очень тепло, плюс 25 - плюс 27 градусов тепла ожидается в Москве, плюс 23 - плюс 28 в Подмосковье", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы. "По предварительным расчетам, сегодня на юге и западе Московской области местами может выпасть до 15-19 миллиметров осадков, что близко к четверти месячной нормы июля", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, общество, россия