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Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 19.07.2025 (обновлено: 07:35 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/poezda-2030100705.html
Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов
Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025
Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов
Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:36:00+03:00
2025-07-19T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале."В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов", — рассказали в компании.Как уточнил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА на станции Лихая обесточены два состава, организовано реверсивное движение поездов.В настоящее время задерживаются более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек, сообщили в РЖД. Пассажиры обеспечены водой, в тех поездах, которые опаздывают более чем на четыре часа, выдают питание."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.Железнодорожники, обследовав инфраструктуру, приступили к восстановлению контактной сети. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб.Ситуацию держит на контроле Лиховская транспортная прокуратура.Как сообщили в Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА, в том числе 24 — над Ростовской областью. По словам Слюсаря, массовую воздушную атаку отразили в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
https://ria.ru/20250719/slyusar-2030085967.html
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происшествия, ростовская область, ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, РЖД

Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоезд в Ростовской области
Поезд в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поезд в Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале.
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"В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов", — рассказали в компании.
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Как уточнил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА на станции Лихая обесточены два состава, организовано реверсивное движение поездов.
В настоящее время задерживаются более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек, сообщили в РЖД. Пассажиры обеспечены водой, в тех поездах, которые опаздывают более чем на четыре часа, выдают питание.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.
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Железнодорожники, обследовав инфраструктуру, приступили к восстановлению контактной сети. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб.
Ситуацию держит на контроле Лиховская транспортная прокуратура.
Как сообщили в Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА, в том числе 24 — над Ростовской областью. По словам Слюсаря, массовую воздушную атаку отразили в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
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