https://ria.ru/20250719/poezda-2030100705.html

Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов

Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов - РИА Новости, 19.07.2025

Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов

Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили РЖД в своем... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:36:00+03:00

2025-07-19T06:36:00+03:00

2025-07-19T07:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале."В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов", — рассказали в компании.Как уточнил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА на станции Лихая обесточены два состава, организовано реверсивное движение поездов.В настоящее время задерживаются более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек, сообщили в РЖД. Пассажиры обеспечены водой, в тех поездах, которые опаздывают более чем на четыре часа, выдают питание."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", — добавили в холдинге.Железнодорожники, обследовав инфраструктуру, приступили к восстановлению контактной сети. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС, для координации работы по ликвидации последствий действует оперативный штаб.Ситуацию держит на контроле Лиховская транспортная прокуратура.Как сообщили в Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА, в том числе 24 — над Ростовской областью. По словам Слюсаря, массовую воздушную атаку отразили в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

https://ria.ru/20250719/slyusar-2030085967.html

https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html

https://ria.ru/20250719/bpla-2030085272.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, ржд