https://ria.ru/20250719/poezd-2030208578.html

В США сошел с рельсов поезд с химикатами

В США сошел с рельсов поезд с химикатами - РИА Новости, 19.07.2025

В США сошел с рельсов поезд с химикатами

Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:50:00+03:00

2025-07-19T22:50:00+03:00

2025-07-19T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern. "Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск - ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу", - сообщила компания американскому изданию Newsweek. В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении. Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ "значительной". Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов. Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена.

https://ria.ru/20241002/poezd-1975899936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иллинойс, сша, происшествия