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В США сошел с рельсов поезд с химикатами
В США сошел с рельсов поезд с химикатами - РИА Новости, 19.07.2025
В США сошел с рельсов поезд с химикатами
Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:50:00+03:00
2025-07-19T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern. "Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск - ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу", - сообщила компания американскому изданию Newsweek. В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении. Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ "значительной". Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов. Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иллинойс, сша, происшествия
В мире, Иллинойс, США, Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с химикатами
Norfolk Southern: в Иллинойсе при сходе поезда с рельсов произошла утечка серы
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная утечка серы произошла в пятницу в результате схода с рельсов перевозящего химикаты поезда в штате Иллинойс в США, сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern.
«
"Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс
, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск - ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу", - сообщила компания американскому изданию Newsweek
.
В компании добавили, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников поезда, они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Угрозы для населения в результате произошедшего нет, говорится в сообщении.
Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ "значительной". Он отметил, что происшествие привело к перекрытию дорог и воздушного пространства, также были приняты экстренные меры с участием местных, региональных и федеральных органов.
Newsweek сообщает, что причина схода поезда с рельсов пока не установлена.