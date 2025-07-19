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Из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд
Из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 19.07.2025
Из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T06:46:00+03:00
2025-07-19T06:46:00+03:00
2025-07-19T06:46:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дополнительный поезд доставит пассажиров из Воронежа в Москву в связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. "В связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд номер 229", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК. Отмечается, что поезд отправится со станции Придача в Москву в 11.21 мск, он проследует с остановками Грязи - Воронежские, Мичуринск - Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавили в ФПК.
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ростовская область, москва, воронеж, федеральная пассажирская компания, ржд
Ростовская область, Москва, Воронеж, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд
ФПК: из-за задержек в Ростовской области в Москву запустят дополнительный поезд