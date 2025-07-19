https://ria.ru/20250719/patriotizm-2030123356.html
Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма
Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма - РИА Новости, 19.07.2025
Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма
Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был хорошим стартом для развития патриотической темы в литературе, над которой в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:59:00+03:00
2025-07-19T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был хорошим стартом для развития патриотической темы в литературе, над которой в дальнейшем нужно работать ещё более усиленно, заявил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой. "Этот год, как я понимаю, нам был дан для разбега. А дальше надо увеличивать темп. Год 80-летия Победы, три года СВО, наши Победы на линии фронта - это был хороший старт. Теперь надо больше работать над патриотической литературой, над проектами для маленьких детей, связанными с патриотикой, мультфильмами, кино и так далее", - считает писатель. По его словам, "было бы преступлением", после окончания официальных мероприятий в 2025 году перестать развивать и продвигать тему патриотизма. Указом президента России Владимира Путина 2025 год был объявлен в стране Годом защитника Отечества.
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общество, россия, олег рой, владимир путин
Общество, Россия, Олег Рой, Владимир Путин, Культура
Писатель назвал 2025 год хорошим стартом для развития темы патриотизма
Писатель Рой: 2025 год был хорошим стартом для развития патриотической темы
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был хорошим стартом для развития патриотической темы в литературе, над которой в дальнейшем нужно работать ещё более усиленно, заявил в интервью РИА Новости писатель Олег Рой.
"Этот год, как я понимаю, нам был дан для разбега. А дальше надо увеличивать темп. Год 80-летия Победы, три года СВО, наши Победы на линии фронта - это был хороший старт. Теперь надо больше работать над патриотической литературой, над проектами для маленьких детей, связанными с патриотикой, мультфильмами, кино и так далее", - считает писатель.
По его словам, "было бы преступлением", после окончания официальных мероприятий в 2025 году перестать развивать и продвигать тему патриотизма.
Указом президента России Владимира Путина
2025 год был объявлен в стране Годом защитника Отечества.