На Западе резко отреагировали на жалобы Украины на Patriot
Меркурис: в отправках Patriot Киеву нет смысла
© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нет смысла отправлять установки Patriot Киеву, если сами украинцы говорят об их неэффективности против российских атак, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Российские ракеты без особого труда могу обходить системы Patriot. <...> украинцы жалуются, что система больше не эффективна против российских ракет. <...> Какой тогда смысл отправлять ее?", — сказал он.
В начале июля Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
По данным портала Axios, Трамп планирует отправить Киеву десять зенитных ракетных комплексов Patriot, а также пообещал помочь найти другие варианты снабжения ВСУ.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
При этом, в мае представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что американским системам ПВО Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.