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В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 19.07.2025
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10:13 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/otkljuchenija-2030118692.html
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 19.07.2025
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:13:00+03:00
2025-07-19T10:13:00+03:00
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут. "По информации "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общинах", - написал Когут в своем Telegram-канале. Чиновник заверил, что в Миргородском и Полтавском районах области, где находятся эти общины, специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения.
https://ria.ru/20250718/prichina-2029826629.html
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в мире, полтавская область, украина, полтавский район
В мире, Полтавская область, Украина, Полтавский район
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.
"По информации "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общинах", - написал Когут в своем Telegram-канале.
Чиновник заверил, что в Миргородском и Полтавском районах области, где находятся эти общины, специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения.
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