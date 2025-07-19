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В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 19.07.2025

В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества

Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:13:00+03:00

2025-07-19T10:13:00+03:00

2025-07-19T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут. "По информации "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общинах", - написал Когут в своем Telegram-канале. Чиновник заверил, что в Миргородском и Полтавском районах области, где находятся эти общины, специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения.

https://ria.ru/20250718/prichina-2029826629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, полтавская область, украина, полтавский район