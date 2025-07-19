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В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 19.07.2025
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:13:00+03:00
2025-07-19T10:13:00+03:00
2025-07-19T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Аварийные отключения электроснабжения применены в отдельных районах Полтавской области на Украине из-за непогоды, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут. "По информации "Полтаваоблэнерго", из-за сложных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Полтавской и Гадячской территориальных общинах", - написал Когут в своем Telegram-канале. Чиновник заверил, что в Миргородском и Полтавском районах области, где находятся эти общины, специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения.
https://ria.ru/20250718/prichina-2029826629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, полтавский район
В мире, Полтавская область, Украина, Полтавский район
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества
В Полтавской области ввели аварийные отключения электричества из-за непогоды