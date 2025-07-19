https://ria.ru/20250719/osuzhdennyy-2030159480.html
Осужденный экс-начальник тюменской ИК попросил вернуть ему звание
Осужденный экс-начальник тюменской ИК попросил вернуть ему звание - РИА Новости, 19.07.2025
Осужденный экс-начальник тюменской ИК попросил вернуть ему звание
Бывший начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный на восемь лет, в частности, за сдачу заключенным "квартир" с интернетом, а потом... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T10:10:00+03:00
2025-07-19T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный на восемь лет, в частности, за сдачу заключенным "квартир" с интернетом, а потом помилованный, просил суд также вернуть ему звание полковника внутренней службы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, в 2016-2019 годах Чурсин получил от осужденных и их знакомых взятки деньгами и имуществом на общую сумму более 11,8 миллиона рублей. В частности, за взятки он предоставил двоим осужденным "квартиры" на территории колонии с интернетом, холодильником и телевизором. Ещё двое осужденных бесплатно изготавливали для него мебель и кованые изделия. В августе 2020 года суд приговорил Чурсина к восьми годам колонии, запретив на семь лет занимать должности в правоохранительной системе. Областной суд дополнительно лишил его специального звания "полковник внутренней службы". В 2022 году Чурсин принял участие в боевых действиях, получил госнаграды и был помилован со снятием с него судимости. После этого он обратился в ФСИН России с заявлением о восстановлении его в звании, но ему отказали. Тогда он подал иск в суд, который также ему отказал. Чурсин решил обжаловать данное решение, но и в апелляционном суде ему было отказано. "Освобождение от отбытия уголовного наказания в дальнейшем не означает невиновность лица в совершении уголовно-наказуемого деяния, в связи с чем не может указывать на отмену приговора судебной инстанции в части лишения истца специального звания", - поясняется в документе.
https://ria.ru/20250514/nachalnik-2016807502.html
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происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Осужденный экс-начальник тюменской ИК попросил вернуть ему звание
Осужденный экс-начальник тюменской ИК попросил вернуть ему звание полковника
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный на восемь лет, в частности, за сдачу заключенным "квартир" с интернетом, а потом помилованный, просил суд также вернуть ему звание полковника внутренней службы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным следствия, в 2016-2019 годах Чурсин получил от осужденных и их знакомых взятки деньгами и имуществом на общую сумму более 11,8 миллиона рублей. В частности, за взятки он предоставил двоим осужденным "квартиры" на территории колонии с интернетом, холодильником и телевизором. Ещё двое осужденных бесплатно изготавливали для него мебель и кованые изделия.
В августе 2020 года суд приговорил Чурсина к восьми годам колонии, запретив на семь лет занимать должности в правоохранительной системе. Областной суд дополнительно лишил его специального звания "полковник внутренней службы".
В 2022 году Чурсин принял участие в боевых действиях, получил госнаграды и был помилован со снятием с него судимости. После этого он обратился в ФСИН России
с заявлением о восстановлении его в звании, но ему отказали. Тогда он подал иск в суд, который также ему отказал.
Чурсин решил обжаловать данное решение, но и в апелляционном суде ему было отказано. "Освобождение от отбытия уголовного наказания в дальнейшем не означает невиновность лица в совершении уголовно-наказуемого деяния, в связи с чем не может указывать на отмену приговора судебной инстанции в части лишения истца специального звания", - поясняется в документе.