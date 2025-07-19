https://ria.ru/20250719/orlova-2029893444.html

Ольга Орлова честно высказалась о работе и семье

Ольга Орлова честно высказалась о работе и семье - РИА Новости, 19.07.2025

Ольга Орлова честно высказалась о работе и семье

Певица и телеведущая Ольга Орлова знакома не одному поколению. Звезда 90-х, бывшая солистка группы "Блестящие", телеведущая шоу "Дом-2", а теперь мать двоих... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:25:00+03:00

2025-07-19T09:25:00+03:00

2025-07-19T09:25:00+03:00

шоубиз

ольга орлова

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Орлова знакома не одному поколению. Звезда 90-х, бывшая солистка группы "Блестящие", телеведущая шоу "Дом-2", а теперь мать двоих детей, жена и светская львица. Однако за блестящей картинкой соцсетей, как оказалось, скрывается непростая бытовая реальность."Я не в декрете, я работаю. И мне нужна помощь"На вопрос поклонников, могла бы она самостоятельно заниматься дочерью без няни и иной поддержки, Орлова ответила без обиняков:"Однозначно нет! У меня нет декретного отпуска, поэтому это невозможно. И вообще, мне кажется, никто не справляется без помощников. У кого нет нянь, бабушки помогают", - заявила певица в интервью порталу StarHit.Слова Ольги нашли отклик у тысяч подписчиц. Тема баланса между материнством и карьерой остаётся актуальной. По мнению певицы, нельзя осуждать женщин, которые прибегают к помощи няни или родственников. Мир изменился, женщины работают, ведут бизнес, выходят на сцену, и в этом нет ничего постыдного, это просто другая реальность.У Ольги двое детей. Старшему сыну Артему 24 года, он родился в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Артем получил образование в МГИМО и уже работает. По словам Орловой, он не нуждается в "пристройстве", хотя комментаторы настаивают, что молодой человек просто обязан воспользоваться статусом отца и звездной матери:"Он уже работает. А учится много, потому что умный. А умный, потому что учится много", - пояснила певица.Сейчас Артем всё ещё живёт с матерью, но, как подчёркивает певица, полностью обеспечивает себя сам. Такой подход она считает правильным: совместное проживание не означает финансовую зависимость. Это поддержка, а не иждивенчество.Младшую дочь певица родила в браке с предпринимателем Валерием Масловым."Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!" — заявила Орлова в тот день, когда рассекретила брак с Валерием.Девочке всего два года, и за ней, по признанию Орловой, постоянно нужен присмотр. Именно поэтому в семье есть няня и другие помощницы."Кесарево - это тоже роды"Одним из самых резонансных высказываний Ольги стало её заявление о кесаревом сечении. Артистка рассказала, что обе её беременности завершились операцией, и каждый раз она сталкивалась с предвзятым отношением:"Мне говорили: “Если кесарево - значит, не рожала”. Я с этим категорически не согласна. Это тяжёлая операция, требующая долгого восстановления. Это роды, и точка", - заявила она в интервью журналу "Войс".Она пережила несколько выкидышей, но не сдалась. Во время беременности артистку упрекали в том, что она якобы на самом деле не в положении, а малыша вынашивает другая женщина. Теперь же хейтеры пытаются выставить звезду плохой матерью, но она уже не обращает внимание на нелепые обвинения.Орлова добавила, что особенно больно слышать такие слова от других женщин, ведь поддержка и понимание должны быть нормой в материнской среде. Первый раз она перенесла кесарево в 23 года, второй в 45. И оба опыта она считает равнозначно важными и тяжелыми.Светская жизнь и дружба с БородинойОрлова остаётся активной участницей светской жизни. В июне она и её супруг Валерий Маслов были приглашены на свадьбу телеведущей Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Маслов исполнил трогательную роль, он провёл невесту к алтарю, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.Однако правда оказалась прозаично грустной: отец Ксении давно ушёл из жизни, и она доверила этот жест мужу своей близкой подруги.Саму Ольгу тоже не обошли стороной сплетни. Она появилась на торжестве в облегающем платье и призналась, что была вынуждена отказаться от нижнего белья. Поклонники артистки не сразу поверили, что она не надела даже трусики.Они напрямую спросили Ольгу, что мешало ей надеть хотя бы низ. "Ну, было бы примерно так", - ответила телеведущая и показала на фото девушку в белом платье, сквозь которое просвечивают трусики."Платье было очень плотное, и любое бельё портило бы линию. Это был вопрос эстетики, а не эпатажа", - пояснила Орлова.Обновления и стильНедавно певица решилась на смену имиджа. Она перекрасилась в насыщенный рыжий оттенок, доверив образ опытному стилисту. По её словам, внутренние перемены требуют и внешнего отражения, а рыжий цвет стал символом новой жизненной главы."Сначала я ищу как бы логику в своих поступках, потом вспоминаю, что я как бы творческая личность, и вопрос отпадает сам собой…Когда опомнилась — было уже поздно! Психанула!" - прокомментировала Орлова свое преображение.Также она регулярно делится своими принципами ухода за собой. Для Орловой важно выглядеть ухоженно даже дома. В интервью журналу Красота и здоровье она говорила:"Утром я обязательно наношу лёгкий макияж, даже если никуда не иду. Это уважение к себе и своему мужчине"В эпоху "идеальных инстамамочек" позиция Орловой, несмотря на осуждение и скепсис, как глоток свежего воздуха. Женщина не должна всё тащить одна, особенно если у неё есть возможность и ресурсы распределить нагрузку. В этом нет слабости, только разум и любовь к себе и детям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга орлова