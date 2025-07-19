https://ria.ru/20250719/orban-2030164882.html

"Безумная фантазия". Орбан сделал неожиданное заявление о России

"Безумная фантазия". Орбан сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 19.07.2025

"Безумная фантазия". Орбан сделал неожиданное заявление о России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X назвал идею поражения России в украинском конфликте безумной фантазией. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T16:38:00+03:00

2025-07-19T16:38:00+03:00

2025-07-19T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X назвал идею поражения России в украинском конфликте безумной фантазией."Мысль о том, что Украина может победить Россию и привести к ее дестабилизации, всегда была безумной фантазией", — написал он.Как указал венгерский политик, украинские военные не имеют преимущества в количестве живой силы и вооружения, сражаясь с ядерной сверхдержавой.В субботу американский журнал Responsible Statecraft писал, что НАТО не сможет предотвратить поражение Украины, даже если страны альянса возьмут на себя поставку вооружения для нее.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.

https://ria.ru/20250719/guardian-2030152497.html

https://ria.ru/20250719/plan-2030140426.html

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в мире, россия, венгрия, украина, дональд трамп, виктор орбан, нато, евросоюз