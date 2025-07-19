https://ria.ru/20250719/oppozitsiya-2030153446.html

Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции

Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции - РИА Новости, 19.07.2025

Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции и подготовкой к парламентским выборам, соответствующее... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:18:00+03:00

2025-07-19T15:18:00+03:00

2025-07-19T15:18:00+03:00

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КИШИНЁВ, 19 июл – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции и подготовкой к парламентским выборам, соответствующее заявление опубликовано в её Telegram-канале. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева в четверг рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. "Два года назад, 19 июля 2023 года, я с гордостью принесла присягу на верность гагаузскому народу... Сегодня я нахожусь под домашним арестом. Моё задержание накануне выборов — не случайность. Наш успех слишком неудобен для правящей партии "Действие и солидарность". Ведь Гагаузия доказала: развиваться можно без внешнего диктата, без кредитной кабалы и грантовой зависимости", - отметила Гуцул в посте, в котором подводятся итоги ее двухлетнего руководства регионом. По данным администрации автономии, за период с 2023 года в селах Гагаузии построено более 100 километров дорог, открыт парк отдыха GagauziyaLand. Более 30 тысяч человек ежемесячно получают финансовую поддержку за счет внебюджетных средств. Гуцул отметила укрепление связей с Турцией и Россией, возобновление поставок гагаузской продукции на российский рынок после длительного перерыва. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028530221.html

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