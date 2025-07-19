https://ria.ru/20250719/opasnost-2030205416.html
На Кубани объявили беспилотную опасность
На Кубани объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.07.2025
На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:13:00+03:00
2025-07-19T22:13:00+03:00
2025-07-19T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодар
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Краснодар, 19 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить по номеру 112.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили беспилотную опасность
МЧС: на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность