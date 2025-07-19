https://ria.ru/20250719/opasnost-2030205416.html

На Кубани объявили беспилотную опасность

На Кубани объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 19.07.2025

На Кубани объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:13:00+03:00

2025-07-19T22:13:00+03:00

2025-07-19T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодар

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Краснодар, 19 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить по номеру 112.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

краснодар

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)