https://ria.ru/20250719/ogranicheniya-2030207321.html

В Шереметьево снова ввели временные ограничения

В Шереметьево снова ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025

В Шереметьево снова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:39:00+03:00

2025-07-19T22:39:00+03:00

2025-07-19T22:52:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Росавиация."Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, утоняется в сообщении.

https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), москва