https://ria.ru/20250719/ogranicheniya-2030090265.html
В Шереметьево сняли ограничения на выпуск самолетов
В Шереметьево сняли ограничения на выпуск самолетов - РИА Новости, 19.07.2025
В Шереметьево сняли ограничения на выпуск самолетов
Временные ограничения на выпуск воздушных судов в "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T01:58:00+03:00
2025-07-19T01:58:00+03:00
2025-07-19T02:00:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на выпуск воздушных судов в "Шереметьево" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Шереметьево". Сняты ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт открыт для приема и отправки рейсов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/domodedovo-2030081460.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Шереметьево сняли ограничения на выпуск самолетов
Росавиация: в Шереметьево сняли ограничения на выпуск самолетов