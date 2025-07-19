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В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться
В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку после того, как она отказалась знакомиться с мужчиной в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:44:00+03:00
2025-07-19T14:44:00+03:00
2025-07-19T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку после того, как она отказалась знакомиться с мужчиной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУ СК России. Отмечается, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Москве мужчина напал и ударил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства нападения на девушку в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка. Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться
СК проверит информацию о нападении на девушку в Москве из-за отказа знакомиться