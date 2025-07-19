https://ria.ru/20250719/napadenie-2030148467.html

В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться

В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться - РИА Новости, 19.07.2025

В Москве мужчина избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться

Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку после того, как она отказалась знакомиться с мужчиной в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:44:00+03:00

2025-07-19T14:44:00+03:00

2025-07-19T17:16:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на девушку после того, как она отказалась знакомиться с мужчиной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУ СК России. Отмечается, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Москве мужчина напал и ударил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. "Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства нападения на девушку в Москве", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка. Кроме того, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)