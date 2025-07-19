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Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с арт-объекта - РИА Новости, 19.07.2025
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18:00 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/muzey-2030175020.html
Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с арт-объекта
Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с арт-объекта - РИА Новости, 19.07.2025
Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с арт-объекта
Посетитель центра современного искусства Помпиду-Мец на востоке Франции съел банан с арт-объекта "Комедиант", оцениваемого в несколько миллионов долларов,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:00:00+03:00
2025-07-19T18:00:00+03:00
в мире
франция
нью-йорк (город)
sotheby's
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Посетитель центра современного искусства Помпиду-Мец на востоке Франции съел банан с арт-объекта "Комедиант", оцениваемого в несколько миллионов долларов, сообщает региональная газета Republicain Lorrain. "Посетитель выставки Un dimanche sans fin (Бесконечное воскресенье - ред.) в Центре Помпиду-Мец напал на концептуальную работу художника Маурицио Каттелан, оцениваемую в несколько миллионов долларов", - сказано в статье. Отмечается, что инцидент произошел 12 июля. Как пишет газета, посетитель был "в шоке", что эта работа может оцениваться в 6,2 миллиона долларов. Сам фрукт он почистил и съел. В музее инцидент подтвердили, охрана отреагировала на действия посетителя. По информации издания, никаких жалоб против посетителя не поступало. Как позднее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на музей, фрукт попросту заменили. Его замена и так предусмотрена установленным Каттеланом протоколом, так как со временем банан портится. В музее отметили, что инцидент никак не повлиял ни на целостность арт-объекта, ни на проведение выставки. Сам художник в свою очередь посетовал, что посетитель "спутал фрукт с самой работой". "Вместо того чтобы съесть банан к кожурой и скотчем, посетитель решил довольствоваться потреблением фрукта", - приводит СМИ цитату Каттелана. Банан, приклеенный скотчем к стене, – это арт-объект под названием "Комедиант", который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.
https://realty.ria.ru/20250707/graffiti-2026665381.html
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РИА Новости
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в мире, франция, нью-йорк (город), sotheby's
В мире, Франция, Нью-Йорк (город), Sotheby's
Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с арт-объекта

Посетитель музея во Франции сорвал и съел банан с экземпляра инсталляции

CC0 / Public domain/Art Basel Miami Beach / Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian"
Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана Comedian - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
CC0 / Public domain/Art Basel Miami Beach /
Произведение итальянского художника Маурицио Каттелана "Comedian". Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Посетитель центра современного искусства Помпиду-Мец на востоке Франции съел банан с арт-объекта "Комедиант", оцениваемого в несколько миллионов долларов, сообщает региональная газета Republicain Lorrain.
"Посетитель выставки Un dimanche sans fin (Бесконечное воскресенье - ред.) в Центре Помпиду-Мец напал на концептуальную работу художника Маурицио Каттелан, оцениваемую в несколько миллионов долларов", - сказано в статье.
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Отмечается, что инцидент произошел 12 июля. Как пишет газета, посетитель был "в шоке", что эта работа может оцениваться в 6,2 миллиона долларов. Сам фрукт он почистил и съел. В музее инцидент подтвердили, охрана отреагировала на действия посетителя. По информации издания, никаких жалоб против посетителя не поступало.
Как позднее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на музей, фрукт попросту заменили. Его замена и так предусмотрена установленным Каттеланом протоколом, так как со временем банан портится.
В музее отметили, что инцидент никак не повлиял ни на целостность арт-объекта, ни на проведение выставки.
Сам художник в свою очередь посетовал, что посетитель "спутал фрукт с самой работой".
"Вместо того чтобы съесть банан к кожурой и скотчем, посетитель решил довольствоваться потреблением фрукта", - приводит СМИ цитату Каттелана.
Банан, приклеенный скотчем к стене, – это арт-объект под названием "Комедиант", который 21 ноября 2024 года был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Его создатель, итальянский художник Маурицио Каттелан, заявил, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Как пишет газета New York Times, банан купили за 35 центов в палатке в Нью-Йорке у 74-летнего торговца по имени Шах Алам. Инсталляцию приобрел и спустя неделю после покупки съел китайский криптомиллионер и основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан.
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