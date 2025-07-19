https://ria.ru/20250719/moskva-2030130234.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 19.07.2025

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:00:00+03:00

2025-07-19T12:00:00+03:00

2025-07-19T12:00:00+03:00

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В период с 13 часов 19 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам следует парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательнее, управляя автомобилем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода