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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 19.07.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:00:00+03:00
2025-07-19T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в субботу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В период с 13 часов 19 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожанам следует парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательнее, управляя автомобилем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве в субботу ожидают грозу и ветер до 17 метров в секунду