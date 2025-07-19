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Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК - РИА Новости, 19.07.2025
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18:25 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/moldaviya-2030178884.html
Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК
Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК - РИА Новости, 19.07.2025
Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" (входит в блок "Победа") заявил журналистам, что полиция по указанию руководства ЦИК Молдавии вывела его из зала... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:25:00+03:00
2025-07-19T18:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" (входит в блок "Победа") заявил журналистам, что полиция по указанию руководства ЦИК Молдавии вывела его из зала заседания, когда принималось решение об участии политблока в парламентских выборах. В субботу ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Партия "Шанс" входит в состав данного избирательного объединения наряду с партиями "Возрождение", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представитель блока "Победа", депутат Василий Боля ранее назвал решение ЦИК Молдавии политически мотивированным и пообещал обжаловать его в суде. "Главе ЦИК Анжелике Караман не понравилось мое возмущение, когда другой член комиссии зачитывал мотивировочную часть. Она вызвала полицию и попросила вывести меня из зала. Нас обвинили во всем, в чем только можно. И в том, что в Москве прошел съезд блока. Мы пытались объяснить, что речь идет об электоральном кодексе. Мы не говорим с политической точки зрения, мы не в парламенте, мы в ЦИКе и обсуждаем регистрацию блока. Мы говорим о соблюдении законодательства. Ни одна партия, входящая в блок "Победа", не нарушала электорального законодательства. Решение ЦИК – сугубо политическое, ангажированное", - заявил Лунгу. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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в мире, молдавия, кишинев, москва, василий боля, евгения гуцул, возрождение, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Василий Боля, Евгения Гуцул, Возрождение, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК

Лидер партии "Шанс" Лунгу заявил, что полиция вывела его из зала заседания ЦИК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер партии "Шанс" Алексей Лунгу
Лидер партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" (входит в блок "Победа") заявил журналистам, что полиция по указанию руководства ЦИК Молдавии вывела его из зала заседания, когда принималось решение об участии политблока в парламентских выборах.
В субботу ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Партия "Шанс" входит в состав данного избирательного объединения наряду с партиями "Возрождение", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представитель блока "Победа", депутат Василий Боля ранее назвал решение ЦИК Молдавии политически мотивированным и пообещал обжаловать его в суде.
"Главе ЦИК Анжелике Караман не понравилось мое возмущение, когда другой член комиссии зачитывал мотивировочную часть. Она вызвала полицию и попросила вывести меня из зала. Нас обвинили во всем, в чем только можно. И в том, что в Москве прошел съезд блока. Мы пытались объяснить, что речь идет об электоральном кодексе. Мы не говорим с политической точки зрения, мы не в парламенте, мы в ЦИКе и обсуждаем регистрацию блока. Мы говорим о соблюдении законодательства. Ни одна партия, входящая в блок "Победа", не нарушала электорального законодательства. Решение ЦИК – сугубо политическое, ангажированное", - заявил Лунгу.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В парламенте Молдавии назвали полицию инструментом политических репрессий
18 июля, 23:14
 
В миреМолдавияКишиневМоскваВасилий БоляЕвгения ГуцулВозрождениеSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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