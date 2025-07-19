Лидер молдавской партии "Шанс" рассказал, как его вывели из ЦИК
Лидер партии "Шанс" Лунгу заявил, что полиция вывела его из зала заседания ЦИК
Лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" (входит в блок "Победа") заявил журналистам, что полиция по указанию руководства ЦИК Молдавии вывела его из зала заседания, когда принималось решение об участии политблока в парламентских выборах.
В субботу ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Партия "Шанс" входит в состав данного избирательного объединения наряду с партиями "Возрождение", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представитель блока "Победа", депутат Василий Боля ранее назвал решение ЦИК Молдавии политически мотивированным и пообещал обжаловать его в суде.
"Главе ЦИК Анжелике Караман не понравилось мое возмущение, когда другой член комиссии зачитывал мотивировочную часть. Она вызвала полицию и попросила вывести меня из зала. Нас обвинили во всем, в чем только можно. И в том, что в Москве прошел съезд блока. Мы пытались объяснить, что речь идет об электоральном кодексе. Мы не говорим с политической точки зрения, мы не в парламенте, мы в ЦИКе и обсуждаем регистрацию блока. Мы говорим о соблюдении законодательства. Ни одна партия, входящая в блок "Победа", не нарушала электорального законодательства. Решение ЦИК – сугубо политическое, ангажированное", - заявил Лунгу.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.