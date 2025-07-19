https://ria.ru/20250719/metro-2030113378.html

Первый участок новой линии метро полностью прошли, сообщил Собянин

Первый участок новой линии метро полностью прошли, сообщил Собянин - РИА Новости, 19.07.2025

Первый участок новой линии метро полностью прошли, сообщил Собянин

Первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро полностью пройден, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:35:00+03:00

2025-07-19T09:35:00+03:00

2025-07-19T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро полностью пройден, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Первый участок Рублёво-Архангельской линии метро полностью пройден. Тоннелепроходческий комплекс "София" успешно завершил проходку второго, левого, перегонного тоннеля от строящейся станции "Звенигородская" до подземной демонтажной камеры у "Шелепихи", ранее действовавшей в составе БКЛ. Щит преодолел 348 метров в сложных геологических условиях. На это ему потребовалось меньше трёх месяцев", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Собянин отметил, что "София" уже проложила правый тоннель на этом участке, а часть пути метростроители преодолели горным способом — практически вручную, с использованием средств малой механизации. Кроме того, с окончанием этих работ завершена вся механизированная проходка от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" протяжённостью 4,8 километра, оба новых тоннеля будут интегрированы с уже существующими тоннелями. Он также подчеркнул, что ранее щиты "Натали" и "Виктория" сделали первый перегон в рамках строительства Рублёво-Архангельской линии между станциями "Звенигородская" и "Народное Ополчение", а затем до "Бульвара Генерала Карбышева". Ввести первый участок строящейся линии в эксплуатацию планируется уже в следующем году. По словам мэра, Рублёво-Архангельская станет 17 линией столичного метро, она свяжет деловой квартал ММДЦ "Москва-Сити" и смарт-район СберСити, также у ветки будет 12 станций, в перспективе планируется продлить её в Красногорск.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028482724.html

https://realty.ria.ru/20250716/metro-2029498446.html

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строительство, красногорск, сергей собянин, москва, россия